Conferenza stampa, PETRACHI: "Tante calunnie dai media. Ora in difficoltà, abbiamo perso l'umiltà. Mercato di gennaio condizionato da un possibile cambio societario" (VIDEO)

DA TRIGORIA DAMIANO FRULLINI - In occasione della conferenza stampa di presentazione degli ultimi arrivati in casa Roma, Carles Perez, Roger Ibanez e Gonzalo Villar, è intervenuto anche il ds Petrachi. Queste le sue dichiarazioni:

"Prima della presentazione mi premeva puntualizzare e far chiarezza su alcuni aspetti, perché a volte quando si scrive, si scrivono delle ca**ate e passano per vere, quindi bisogna fermare l'emorragia. Alla prima presentazione avevo detto che per la Roma era l'anno zero, per recuperare dagli errori fatti negli anni precedenti. Con tanta umiltà e voglia mi sono calato nella parte e penso che in questi 6 mesi sia stata fatta una grandissima mole di lavoro, sto portando con convinzione il credo e la filosofia della società per trasformare qualcosa che nello scorso anno non ha funzionato. La Roma ha fatto una vera e propria rivoluzione, qualcuno l'ha dimenticato: la Roma ha fatto uscire 20 giocatori e fatti entrare 14. La Roma non compra un giocatore con 70 milioni. In un progetto del genere è evidente che io abbia chiesto pazienza e comprensione da parte di tutti, quando ci sono delle rivoluzioni qualcosa può venire bene, qualcosa meno. Non amo calunnie e falsità, che spesso esce fuori da qualche media da vigliacchi, magari sarà una persona scomoda perché non rispondo a nessuno e la mia schiena è sempre dritta. Oggi mi volete attaccare e va bene, ma vado avanti per la mia strada per fare il bene della Roma senza farmi spappolare, fino all'ultimo giorno che sarò qua porterò avanti la mia idea di calcio e portarla a compimento. Ce la sto mettendo tutta. Fino a 20 giorni fa si decantava una Roma importante, che giocava il miglior calcio importante, ora siamo in difficoltà e sono preparato, ma non alle calunnie. Posso spaziare da giornale a giornale, faccio degli esempi: Petrachi viene bacchettato da Dzeko perché pretende più qualità, lui fa il calciatore e comunque non si sarebbe mai permesso. Se deve fare qualcosa, lo fa con i ragazzini nello spogliatoio. Sono stato convocato dalla nuova proprietà che arriva, altra inesattezza totale: volevano sapere eventualmente le possibile spese future della Roma, ho dovuto spiegare questo. Molti mi hanno censurato, sembravo il killer e non il ds: sono stato assolto, molti ci hanno marciato, ho rispettato le regole e faccio il mio lavoro in maniera onesta da 30 anni, molti sono stati smentiti. Voglio concludere, sono consapevole del momento difficile, dove dobbiamo abbiamo smarrito un po' di umiltà, forse la prestazione del derby ci ha fatto volare un po' alti. Se la squadra gioca con cattiveria e voglia, può mettere in difficoltà chiunque, altrimenti fatica. Questa squadra ha dimostrato qualcosa di importante, abbiamo sbagliato partite con Sampdoria, Torino, Sassuolo e Bologna e questo deve farci riflettere. Noi lo sappiamo, dobbiamo fare molto di più, credere di più in ciò che facciamo, metterci cattiveria e umiltà: questo è lo slogan. Ho investito sui giovani, ma i frutti vengono dopo un po'. Questa squadra giova con 6/11 di nuovi acquisti ogni domenica, ciò testimonia che serve tempo. E' una squadra giovane, mi auguravo queste difficoltà non arrivassero mai, ma dobbiamo affrontarle con umiltà. Nei momenti di grande difficoltà è venuta fuori, forse la più bella Roma è stata vista con tante defezioni, mi sono identificato con questo gruppo, non lo rinnego. Questi ultimi 20 giorni la squadra è venuta meno per carattere e spirito. Cercherò di far capire loro quanto sia importante mettere cattiveria e passione che vogliono i tifosi. Ho chiamato Perez il giorno dopo il Sassuolo e gli ho detto che la piazza è passionale e si affeziona al giocatore che ci mette l'anima, il tuo atteggiamento con il Sassuolo non mi è piaciuto. Questo per far capire dove sono arrivati e cosa devono fare, credo fortemente in questi 3 ragazzi, possono essere il futuro della Roma, che sento mia al di là che qualcuno mi vuole tagliare la testa sul patibolo. Come ho chiesto 6 mesi fa, chiedo ora pazienza. Abbiamo ragazzi giovani, che devono crescere. Ma anche questa è una strategia. E' troppo facile per un giornalista scrivere, se qualcuno ha qualcosa da dire sono qui per confrontarmi. Qualcuno ha detto che mi hanno tolto la parola, ma sono qui a parlare. Ribadisco questo, visto che non ho avuto tempo e modo di parlare a chiusura del mercato, per far chiarezza su tutto. Altra cavolata che c'è qualcosa tra me e Fonseca, lui ha il predominio nello spogliatoio, ma se vedo qualcosa nei miei giocatori a livello comportamentale, dico ciò che penso senza prevaricare Fonseca né nessuno. Devo essere a tutela di società e tifosi che pagano il biglietto e vogliono vedere una squadra che li rappresenta".

Su Ibanez...

"Siccome su Ibanez Sabatini ha detto inesattezze, non ha avuto un contratto doppio rispetto a ciò che garantito dal Bologna, non è una questione economica, ma ha scelto la Roma, convinto dal progetto e da Fonseca. Nessuno deve mettere in discussione l'aspetto morale del ragazzo, ha fatto una scelta di campo e sul suo futuro, non ha fatto una scelta economica, lo ribadisco a supporto del ragazzo".

Può chiarire l'episodio dell'intervallo contro il Sassuolo?

"Dopo un 3-0 dopo 45 minuti mi è sorto spontaneo entrare nello spogliatoio per far capire ai ragazzi che la prestazione era penosa e bisognava tirar fuori gli attributi. Poi è entrato il mister, che ha parlato alla squadra. Dopo aver detto ciò che pensavo, mi sono fatto da parte e ho ascoltato il mister. Io sono sempre nello spogliatoio a contatto con i ragazzi, trovo legittimo farmi delle domande e far sentire la voce della società, che in quel momento rappresento. In quel momento c'era da vergognarsi. Voi siete bravi a cogliere gli spifferi, sono omertoso, io sto attendo agli sciacalli che vogliono speculare, sono cose che devono rimanere nello spogliatoio, questo è gossip secondo me e non sano giornalismo. Se qualcosa va storto, ho tutto il diritto di dire ciò che penso: lo farò, può piacere o no, l'importante è che nella nostra struttura ci sia coesione".

Ha fatto riferimento alla strategia della Roma, a gennaio sono arrivati 3 giovani. Come si coniuga questa strategia con l'obiettivo di raggiungere il 4° posto?

"I giovani sono linfa per l'immediato e il futuro. Le difficoltà a gennaio sono state tante, lo sanno anche i muri, cambi di società creano scompensi: non sei padrone di fare ciò che vuoi. Non è facile sostituire giocatore come Zaniolo o Diawara, due pilastri che stavano facendo le migliori cose della stagione. L'idea del ds è prendere due giocatori forti, Villar e Perez, proprio perché c'è un closing in atto: se non si possono fare certi tipi di operazioni per delle criticità per un eventuale passaggio di proprietà che ancora non è avvenuto. Ho spiegato ai giocatori a Natale che può succedere qualcosa come non, loro devono pedalare in campo. Noi siamo questi, con il cambio societario non cambia la strategia, la squadra deve essere lasciata in pace da queste problematiche. Con questo tipo di situazioni il mercato di gennaio non è quello di giugno. Sabato deve essere vista come una finale, dobbiamo fare una partita importante e tirare fuori sana cattiveria. Sono convinto che ne usciremo, anche più forti".

Non crede sia necessario una maggiore comunicazione dei media con lei?

"Siete in tanti, non posso fare figli e figliastri. Non è semplice parlare con chiunque, chi fa il mio lavoro più lo fa in modo silenzioso e più è redditizio. Quando c'è qualche problema, sono qui per parlarne. Non mi sono mai sottratto alle domande, sono stato sempre onesto e leale. Questo è il mio modo di essere a livello lavorativo. Se mi si chiede di fare una conferenza pubblica di tanto in tanto, non mi tiro indietro. Ma se mi chiedete di prendere un caffè, non lo faccio per rispetto di tutti voi. C'è il pesce grande e piccolo, non voglio dare da mangiare a nessuno. Posso essere simpatico o meno".

Volevo sapere quali sono le calunnie contro "Il Tempo", non abbiamo scritto tutte le cose che lei ha detto, vorrei un chiarimento. E' un termine forte e pesante.

"Non ho parlato de 'Il Tempo'. Ho qui 'Gazzetta dello Sport' e 'Corriere dello Sport', mi è sfuggito. Non leggo i giornali, evito di ascoltare, ho l'ufficio stampa che mi aggiorna. Mi è scappato, non era mia intenzione citarlo".