DI GIOVAMBATTISTA: "Friedkin vuole Capello come vicepresidente operativo" - BALZANI: "In una Roma rivoluzionata prenderei Allegri"

Dalle voci su possibili assetti futuri, con il nome di Paratici come opzione per la carica di ds, ai sogni di mercato fino alla prossima sfida con l'Atalanta. Questi i temi su cui spazia l'etere romano, con Ilario Di Giovambattista che rivela: "Friedkin vorrebbe fare cose importanti: ci sarebbe la volontà di portare Fabio Capello in una posizione apicale, come vicepresidente operativo". "Riportare Capello sarebbe un errore, andresti a prendere uno che ha tradito la Roma, che i tifosi non hanno perdonato" dice Furio Focolari.

Sulle fantasie di calciomercato per la prossima stagione, Francesco Balzani sogna così: "A centrocampo prenderei Tonali, davanti Icardi, che so che vuole tornare in Italia, e Ziyech. In una Roma rivoluzionata prenderei Allegri".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

In questo momento la Roma non merita di andare in Champions. Friedkin deve avere un piano B qualora la squadra non centrasse il quarto posto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Da quello che so la Roma già tempo fa aveva corteggiato Paratici, ma lui non se la sentì. Se la Juve non dovesse raggiungere gli obiettivi, inoltre, potrebbe saltare più di una testa. Friedkin vorrebbe fare cose importanti: ci sarebbe la volontà di portare Fabio Capello in una posizione apicale, come vicepresidente operativo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Capello? Sarebbe l’ideale, sarei contentissimo di un suo ruolo nella Roma. Sa di calcio, ha personalità e prestigio e sul mercato non si inventa nulla, farebbe gli acquisti che vorrebbero i tifosi 'da bar'. Paratici ha fatto bene e ha delle idee, parliamo di due eccellenze. Patto squadra-Fonseca? Lasciamo perdere i patti… Nel calcio conta il campo, le parole sono gratis (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vuoi o non vuoi, in un momento estremamente negativo, la classifica ancora c'è, anche se alla Roma manca consapevolezza nei propri mezzi. Al di là di come andrà la partita, mi basterebbe che la Roma abbia una reazione sul campo. È anche vero che se dovesse perdere pregiudicherebbe la qualificazione in Champions, ma per la gara con l'Atalanta ho la speranza che si sblocchi qualcosa (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Paratici e Capello? Va bene tutto, non ci sono preclusioni. Ma rimanderei ogni ragionamento a dopo Atalanta-Roma. Il campionato è nel vivo e la Roma ha la necessità assoluto di ridurre il distacco dal quarto posto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Capello? Molti non hanno dimenticato il suo ‘tradimento’… La prima cosa che farei è dare un ruolo da ambasciatore a Totti (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mettiamo da parte il punto di vista tecnico: riportare Capello sarebbe un errore, andresti a prendere uno che ha tradito la Roma, che i tifosi non hanno perdonato. Poi chiaro che è uno che sa di calcio come pochi altri. Riportare Totti e De Rossi a Trigoria sarebbe la prima mossa da fare. Su Paratici ho dei dubbi: era un ottimo scudiero, ma da capomastro non ha fatto grandi cose. Ricordiamoci che a Roma siamo bravi a creare fenomeni, con Monchi sembrava fosse arrivata la Dea Khali… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dal mercato servirà il vice Dzeko e un attaccante esterno da 15 gol a stagione, uno alla Lautaro Martinez per intenderci (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nomi per la prossima stagione? A centrocampo prenderei Tonali, davanti Icardi, che so che vuole tornare in Italia, e Ziyech. In una Roma rivoluzionata prenderei Allegri, se deve restare una Roma che galleggia va bene anche Fonseca (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)