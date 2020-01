Vigilia di Sassuolo-Roma, Fonseca: "Nessun problema con Florenzi, voglio che sia felice". Convocati tutti i nuovi acquisti giallorossi. Nzonzi ufficiale in prestito al Rennes

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera alle 20:45 contro il Sassuolo. I giallorossi hanno svolto questa mattina la rifinitura prima di partire per Reggio Emilia. Il tecnico Fonseca in conferenza stampa ha parlato del caso Florenzi, ma soprattutto dei nuovi acquisti che Petrachi ha messo a segno: "I tre nuovi arrivati saranno convocati, non giocheranno dall'inizio, non si sono allenati molto con la squadra ma potremmo avere bisogno di far giocare qualcuno" sono state le sue parole.

Nella giornata di oggi però si è chiuso anche il calciomercato. La Roma ha lavorato soprattutto in uscita dove Steven Nzonzi ha rescisso il proprio contratto con il Galatasaray, diventando ufficialmente un nuovo giocatore del Rennes. Il centrocampista va al club francese in prestito fino a giugno, con l'opzione di un ulteriore anno.

