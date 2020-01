Calciomercato Roma, Nzonzi rescinde con il Galatasaray. È ufficiale il suo approdo in prestito al Rennes

Steven Nzonzi rescinde consensualmente insieme alla Roma il proprio contratto con il Galatasaray. Il francese, che si trova in Francia dove dovrebbe firmare con il Rennes in queste ore, non sarà quindi più un giocatore del club turco, che di conseguenza non pagherà alcuna commissione ai giallorossi per il resto della stagione 2019/2020. Questo il messaggio: "I contratti tra il calciatore professionista Steven N'kemboanza Mike Christopher Nzonzi e il suo club A.S. Roma S.P.A. e il nostro club sono stati sciolti reciprocamente. Di conseguenza, nessuna commissione sarà pagata al giocatore e al suo club per il resto della stagione 2019/2020".



Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir. pic.twitter.com/X2a9k0cYST — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2020

Dopo l'annuncio di rescissione del contratto con i Turchi è arrivata subito l'ufficialità del Rennes, che ha annunciato l'arrivo ufficiale di Steven Nzonzi.

Anche la Roma sul proprio sito ufficiale ha riportato un comunicato per annunciare che Steven Nzonzi è un nuovo giocatore del Rennes. Il centrocampista si trasferisce nel club francese fino a giugno 2020, con l'opzione di un ulteriore anno.

