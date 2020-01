BALZANI: "Favilli è una richiesta di Fonseca" - AUSTINI: "La Roma del derby non ha bisogno di mercato"

Vigilia di Sassuolo-Roma e ultimo giorno di calciomercato. I temi si mescolano in queste ultime ore di gennaio. "Favilli mi piacerebbe molto, per la Roma sarebbe l’acquisto giusto" dice Roberto Renga sul nome più fresco circolato in orbita giallorossa. Su di lui, si esprime così Francesco Balzani: "Non farà sognare nessuno, ma è una richiesta di Fonseca".

Avvertenza: prepararsi all'attuazione dei più primitivi gesti scaramantici, se ritenuti necessari. Parla Nando Orsi: "Domani la Roma contro il Sassuolo pareggia". Tiè.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma deve stare attenta con il Sassuolo. La squadra emiliana con Berardi e Boga sulle fasce può mettere in seria difficolta i giallorossi. Senza dimenticare il lavoro in profondità di Caputo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Rocca non ha mai avuto spazio nel calcio italiano perché il suo pensiero dà fastidio. Domani la Roma contro il Sassuolo pareggia (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Favilli mi piacerebbe molto, per la Roma sarebbe l’acquisto giusto. Ma leggo che il Genoa vorrebbe Zaza, potrebbe interessare anche ad una squadra che ha solo un attaccante di 34 anni…(ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'unica trattativa che può andare in porto in queste ultime ore è Favilli. Non farà sognare nessuno, ma è una richiesta di Fonseca visto che Kalinic non può garantire 90 minuti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

La Roma del derby quarta ci arriva, non ha bisogno di mercato. Se giocasse con quella concentrazione, quella voglia e quella qualità. Florenzi, secondo me, è arrabbiato con la società, scosso dai tifosi e deluso da Fonseca (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Favilli non segna ma come Kalinic...Se non hai un euro da spendere, allora meglio non comprare nessuno e restare con i tre acquisti fatti finora (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)