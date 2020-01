Valencia, Florenzi: "Suderò per questa maglia come ho sempre fatto. Sono sicuro che ci divertiremo" (VIDEO)

Ieri Alessandro Florenzi è diventato ufficialmente un giocatore del Valencia per i prossimi 6 mesi. L'ormai ex esterno della Roma ha parlato ai media del club spagnolo in un'intervista con l'attore Enrique Arce, protagonista della serie cult 'La casa di carta'. Queste le sue parole: "Qui ho giocato una partita di precampionato, in piena estate, è stata una bella partita e ho sentito il calore di tutto lo stadio".

Gli augurano che il suo arrivo possa riportare il Valencia ad alzare un trofeo: "Spero di sì, ci proveremo, vengo con tanta voglia di fare bene, pronto a dare il cento per cento. Vengo a sudare questa maglia come ho sempre fatto in carriera".