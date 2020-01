Finalmente torna la Roma, Fonseca: "Ho ritrovato una squadra motivata. Kalinic? Lavora bene e resta con noi". Contro il Torino out Fazio per un fastidio all'adduttore destro

Dopo due settimane di astinenza torna finalmente a giocare la Roma che domani sera ospiterà all'Olimpico il Torino di Walter Mazzarri per il primo match del 2020. "Dopo la sosta ho ritrovato una squadra che sta bene e motivata. È importante vincere questa partita", ha dichiarato Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa di vigilia dove poi si è soffermato anche su Kalinic: "Sta lavorano bene, potrà giocare di più in questa parte finale di stagione ed è quindi importante che resti qui". Intanto il centravanti croato avrebbe rifiutato l'ipotesi di trasferirsi nel Newcastle.

Contro il Torino non ci sarà Fazio, non convocato in via precauzionale a causa di un fastidio accusato all'adduttore destro nel corso della rifinitura. Regolarmente a disposizione, invece, Cetin che il Galatasaray lo vorrebbe in prestito fino a giugno, ma difficilmente lascerà Roma, soprattutto se dovesse partire Juan Jesus. Infine è da alcune settimane in prova a Trigoria il giovane portiere svedese classe 2002 Griffith: a breve la decisione della società se tesserarlo oppure no.

