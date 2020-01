Roma-Torino: Fazio non convocato per un fastidio all'adduttore destro

Assenza dell'ultim'ora in casa Roma alla vigilia del match con il Torino. Federico Fazio non prenderà parte alla sfida con i granata in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Il difensore argentino ha accusato un fastidio all'adduttore della coscia destra nel corso della rifinitura di oggi. Per precauzione il tecnico Paulo Fonseca ha deciso di non convocarlo.

Il nome di Fazio si va ad aggiungere ad un elenco di indisponibili già folto: out per la sfida di domani anche Kluivert e Pastore, oltre a Santon, Crisante e Zappacosta.