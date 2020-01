MELLI: "La Roma è in corsa per lo scudetto" - PARISI: "Contro Toro e Juve servono 6 punti"

La ripresa del campionato si avvicina, e la Roma continua a preparare la gara in programma domenica contro il Torino. "La partita col Toro paradossalmente mi preoccupa più rispetto a quella con la Juve: la Roma è nettamente favorita ma hai tutto da perdere e non sai che partita ti aspetta" dice Giovanni Parisi. Ottimista invece Franco Melli, che vede la squadra di Fonseca in grado di lottare per il titolo: "La Roma è in corsa per lo scudetto, e questo turno sarà fondamentale perchè favorevole ai giallorossi. Il cambio di proprietà inoltre potrebbe cambiare in positivo la storia di questo club".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Fonseca mi ricorda molto il primo Garcia, un uomo venuto da lontano e che serviva alla Roma come il pane, anche un po' distaccato dall'ambiente (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La partita col Toro paradossalmente mi preoccupa più rispetto a quella con la Juve: la Roma è nettamente favorita ma hai tutto da perdere e non sai che partita ti aspetta, mentre con i bianconeri bene o male sì. L'obiettivo deve essere comunque fare sei punti e girare a 41 e per farlo devi intanto battere i granata (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Pastore ha un infortunio serio, l’edema osseo non è un problema semplice da gestire. Bisogna mettersi l’anima in pace e aspettare. Mercato? Kalinic non vuole andare via, la sua intenzione è rimanere. Se il croato non parte la Roma non può prendere un altro centravanti (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le prossime due partite saranno decisive per la Roma, possono stravolgere la classifica, anche i giallorossi possono lottare per lo Scudetto. Petrachi? Ha fatto un ottimo lavoro, ma deve cercare di cedere qualche esubero (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Credo che la Roma contro Torino e Juventus farà 6 punti, è una squadra in fiducia. Le insidie di domani credo che i giallorossi potranno trovarle solo nel sbloccare il risultato. Non penso che i giocatori siano interessati dal cambio di proprietà (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma è in corsa per lo scudetto, e questo turno sarà fondamentale perchè favorevole ai giallorossi. Il cambio di proprietà inoltre potrebbe cambiare in positivo la storia di questo club. Petrachi? Fin qui ordinaria amministrazione, serve il grande colpo. (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)