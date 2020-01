Calciomercato Roma: Kalinic dice 'no' anche all'ipotesi Newcastle

Dopo il 'no' rifilato all'Hellas Verona, Nikola Kalinic, come riferisce il portale dedicato al calciomercato, avrebbe rifiutato anche l'ipotesi di trasferirsi nel Newcastle. Il centravanti giallorosso, che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, a causa anche dell'infortunio accusato durante il match con la Sampdoria lo scorso 20 ottobre, sembrerebbe quindi voler rimanere nella Roma almeno fino a giugno, soprattutto dopo le parole di fiducia ricevute ieri dal direttore sportivo Gianluca Petrachi e oggi dall'allenatore Paulo Fonseca durante la conferenza stampa di vigilia della gara con il Torino.

(Tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE