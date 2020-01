Arrivato in estate a Roma in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, Nikola Kalinic non hai mai brillato, complici anche gli infortuni. Come riferisce il portale di calciomercato, l'Hellas Verona ha messo gli occhi sul croato con il ds D'Amico che ha chiesto alla Roma l'attaccante, che ha però rifiutato la destinazione.

(tuttomercatoweb.com)

