Il Galatasaray vuole riportare Mert Cetin in patria. Il club turco, infatti, sarebbe interessato al difensore della Roma, che ha scalato le gerarchia con Fonseca diventando il quarto centrale. Il tecnico del club di Istanbul, Terim, avrebbe chiesto il difensore in prestito fino a giugno. Difficilmente, però, il club capitolino si priverà di lui, dato che in uscita resta sempre Juan Jesus

