Allenamento a porte aperte al Tre Fontane, 2000 tifosi presenti. Fonseca: "Insieme possiamo vincere". Ünder in partenza, al suo posto Politano

Il 2020 dei tifosi della Roma si è aperto con un primo regalo da parte della squadra. L'allenamento di oggi è stato tenuto al Tre Fontane e gli spalti della struttura hanno ospitato 2000 sostenitori giallorossi accorsi per seguire la seduta. Al termine dell'evento Fonseca ha parlato alle persone presenti: "Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Tutti insieme siamo più forti, insieme possiamo vincere".

Comincia ad alti ritmi anche il 2020 del calciomercato romanista. Come riporta il Corriere dello Sport, Cengiz Ünder sembra essere in partenza e Petrachi ha già pensato ad un nome per sostituirlo: Matteo Politano. I giallorossi potrebbero prendere l'esterno dell'Inter solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre il turco partirebbe solo a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

FOTO - SOCIAL NETWORK, GLI AUGURI DI BUON ANNO DI FONSECA E DEI GIOCATORI DELLA ROMA

TRE FONTANE: LA ROMA APRE LE PORTE A 2000 TIFOSI. FONSECA: "SPERIAMO DI RENDERVI ORGOGLIOSI DI NOI" (FOTO E VIDEO)

CORSPORT - ROMA, PRONTO POLITANO: UNDER IN VEDITA

FONSECA: "LA SQUADRA E DOBBIAMO LAVORARE PER POTER VINCERE. I TIFOSI SONO SEMPRE FANTASTICI CON NOI" - FONSECA: "IL DERBY E' STATO UNA PARTITA IMPORTANTE PER NOI. PELLEGRINI UNO DEI MIGLIORI GIOCATORI IN ITALIA. INSIEME POSSIAMO SOGNARE"

INSTAGRAM, PASTORE: "SE RESTIAMO COSI' UNITI POSSIAMO FARE UN GRAN 2020" (FOTO)