Instagram, Pastore: "Se restiamo così uniti possiamo fare un gran 2020" (FOTO)

Javier Pastore ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con un messaggio per ringraziare tutti i tifosi presenti oggi all'allenamento a porte aperte al Tre Fontane. L'argentino non ha preso parte con i compagni all'allenamento, ma insieme a Santon, Kluivert e Cristante è tornato a Trigoria per lavorare in palestra. Questo il suo messaggio: "Se restiamo tutti così uniti, posiamo fare un gran 2020. Grazie a tutti tifosi presenti".