Dalle cessioni il budget per il vice-Dzeko. Rifiutato l'interesse del Valencia per Florenzi, Cristante pronto al rinnovo. Legale Friedkin Group fiducioso: "L'accordo può arrivare prima del 2020"

Mancano pochi giorni all'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e il d.s. Gianluca Petrachi è già al lavoro con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi, fare cassa e investire poi il denaro ricavato sul vice-Dzeko. Juan Jesus, Pastore e Perotti sono i principali indiziati a lasciare Trigoria a gennaio, ma attenzione anche a Under corteggiato da Tottenham ed Everton, mentre Florenzi, per il quale sono state rifiutate le avances del Valencia, potrebbe rimanere ancora nella Roma, soprattutto dopo la rinnovata fiducia riposta in lui da Fonseca nelle ultime partite. Chi continuerà a vestire la maglia giallorossa è certamente Cristante, quasi alla fine del suo percorso di recupero dal problema all'adduttore, pronto a rinnovare il contratto con la Roma (da capire se l'annuncio arriverà nell'immediato o in estate).

Proseguono intanto i colloqui tra Dan Friedikin e il presidente James Pallotta per l'acquisizione del club, nonostante la trattativa si sia negli ultimi giorni arenata per la differenza che c'è ancora tra domanda e offerta. Un dirigente legale del Friedkin Group che fa capo al magnate texano rimane comunque fiducioso: "L'accordo può arrivare prima del nuovo anno".

