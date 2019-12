Roma, il budget viene dalle cessioni

Il ds della Roma, Gianluca Petrachi ha già gli occhi e la mente al prossimo mercato di gennaio. L'obiettivo principale del salentino è quello di abbassare il monte ingaggi e fare cassa. Giocatori come Juan Jesus, Pastore e Perotti, con ingaggi molti alti, potrebbero salutare. Sul difensore brasiliano c'è sempre il Bologna, sull'ala argentina ha fatto un sondaggio il Torino, mentre per Il Flaco si registra un interesse del Lione.

Nonostante le difficoltà nel piazzare questi giocatori, la Roma ha la necessità di trovare il vice-Dzeko, dato che Kalinic continua a non convincere. Un'idea porta a Mariano Diaz, per il quale spaventa però l'ingaggio (4,5 mln). Pinamonti del Genoa non convince, mentre Kean va via dall'Everton solo a titolo definitivo. Il ds Petrachi tiene vivo anche il discorso Nandez, monitorando da vicino il braccio di ferro tra il centrocampista e il Cagliari con l'uruguaiano che chiede la risoluzione contrattuale. In uscita rifiutata la corte del Valencia per Florenzi, mentre Under piace a Tottenham ed Everton.

(Il Messaggero)