De Rossi, possibile addio al Boca dopo il cambio dirigenziale. Il neo presidente Ameal: “Non sappiamo se rimarrà...”

Ora che la dirigenza del Boca Juniors è passata di mano, la permanenza di Daniele De Rossi in maglia Xeneize non è più così certa. Il minutaggio dell'ex centrocampista della Roma è stato, negli ultimi mesi, fortemente limitato dai problemi fisici e sia Juan Roman Riquelme che Jorge Ameal, neopresidente, non sarebbero convinti della tenuta del numero 16 in vista della prossima stagione. Il 3 gennaio De Rossi farà ritorno in Argentina per discutere la sua posizione con il club di Buenos Aires.

(Olè)

“Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare....Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto". Con queste parole, dette ai media argentini, il presidente neoeletto del Boca Juniors Jorge Ameal fa capire che la permanenza dell'ex romanista nel club gialloblù di Buenos Aires è tutt'altro che scontata.