Stadio Roma, il Comune smentisce: “Nessun comunicato sul progetto Tor di Valle”

In riferimento ad alcune indiscrezioni giornalistiche uscite questa mattina, il Campidoglio ha voluto smentire attraverso una nota ufficiale la presenza di un comunicato riguardante lo Stadio della Roma. Questo il testo della nota del Comune: “In merito ad alcuni articoli di stampa, si smentisce l’esistenza di un comunicato avente come oggetto il progetto dello stadio di Tor di Valle”