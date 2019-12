AUSTINI: "L'annuncio dello stadio è davvero pronto" - ORSI: "Sul mercato serve intervenire in attacco: non si possono affrontare 3 competizioni solo con Dzeko"

Con la sosta del campionato in corso, calciomercato e questione stadio sono i temi in voga lungo le frequenze radiofoniche romana. "La Roma ha la necessità di investire lì davanti. Il campionato si sta facendo molto interessante e ci saranno molte partite", il pensiero di Roberto Pruzzo. "Se la Roma non cede almeno un esubero non potrà aggiungere elementi alla rosa", aggiunge Federico Nisii.

"L’annuncio dello stadio è davvero pronto, tanto che è stata addirittura scritta una bozza di testo in cui si dice che i lavori tecnici sono conclusi", il punto di Alessandro Austini sull'impianto giallorosso.

Non credo che a Pellegrini, per rimanere a Roma, debbano offrire la fascia da capitano o la maglia numero 10. Al ragazzo non interessano queste cose. Fossi nella società comunque mi sbrigherei a rinnovargli il contratto. Bisogna anche intervenire in avanti, non si possono reggere 3 competizioni con il solo Dzeko (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

La Roma ha la necessità di investire lì davanti. Il campionato si sta facendo molto interessante e ci saranno molte partite. Non è facile intervenire a gennaio, servirebbe un giocatore già pronto ma sul quale puoi puntare anche per il futuro: un'operazione alla Smalling. Stadio? Non è un problema burocratico, non so per quale motivo siamo ancora in alto mare... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Per quanto riguarda lo stadio meglio non dire niente, almeno finchè non è pronto. Sono passati troppi anni. Friedkin? Faccio il tifo per lui, ma dovrà studiare bene le carte (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Se la Roma non cede almeno un esubero non potrà aggiungere elementi alla rosa. Uno di questi potrebbe essere Kalinic: se venisse ceduto la Roma ragionerebbe su un ingresso che non comporti un esborso economico proibitivo ma che riesca a tamponare il ruolo di supporto per Dzeko. Se poi Petrachi riuscisse a liberarsi di ulteriori esuberi allora si potrebbe programmare altro (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)

Per quanto riguarda lo stadio, alcuni giornali sono troppo ottimisti. Non ho ancora capito i tempi. Ricordo sempre che non sarà lo stadio della Roma, ma del proprietario della Roma. Freidkin? Il suo obiettivo deve essere quello di vincere, mi sembra doveroso (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Il progetto per lo stadio è virtualmente finito. Ci si aspettava un annuncio ufficiale della Raggi entro Natale, il problema è che il Campidoglio vive un momento molto difficile. Anche Eurnova ha voluto rallentare questo annuncio per permettere a Vitek di completare l'acquisto dei terreni. Il magnate ceco dovrebbe diventare partner di Friedkin quando acquisterà il club. Al momento Pallotta dovrebbe rimanere, farà da "cuscinetto" tra i due imprenditori (ALESSIO DI FRANCESCO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport & News)

Non bisogna dimenticare che se la Roma farà mercato sarà perché qualcuno sarà partito. Visto che abbiamo scoperto che questa rosa è competitiva ci si pone qualche dubbio in più rispetto ad alcune lacune che ci sono in rosa. Se c’è un ruolo in cui la Roma può rinforzarsi è proprio quello del calciatore che deve sostituire Dzeko nelle occasioni in cui ne ha bisogno (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

L’annuncio dello stadio è davvero pronto, tanto che è stata addirittura scritta una bozza di testo in cui si dice che i lavori tecnici sono conclusi. Si parla di 4 convenzioni più la variante urbanistica. Ormai è una questione di tempistica, e la notizia è che il rinvio dell’annuncio è stato addirittura concordato con la Roma perché si attende che venga chiuso il passaggio di consegne tra il gruppo di Parnasi e quello di Vitek. Petagna? Ha lo stesso procuratore di Cristante, è un nome concreto che trova il gradimento di Fonseca. Penso sia difficile che la Spal lo ceda a gennaio (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)