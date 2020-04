Instagram, Fonseca sull'impegno sociale della Roma: "Orgoglioso del club" (VIDEO)

"Cara Roma, sono orgoglioso di te. Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto", con questo messaggio affidato a Instagram, l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha espresso tutto il suo orgoglio per l'impegno sociale della Roma durante la pandemia da Coronavirus: dalla raccolta fondi per l'ospedale Spallanzani fino alla consegna di kit sanitari e cibo agli abbonati over 75 anni passando per l'ultima iniziativa, il progetto "Assieme".