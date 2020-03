Coronavirus, AS Roma: raccolti 500mila euro per lo Spallanzani (VIDEO)

Prosegue l'impegno sociale della Roma nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Il club giallorosso, come annunciato su Twitter, ha raggiunto quota 500.000 euro nella raccolta fondi promossa in favore dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Come specificato, la raccolta fondi continua e il ricavato sarà utilizzato per acquistare le attrezzature diagnostiche e cliniche dedicate all’assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri che trattano la malattia.

CLICCA QUI PER DONARE

(asroma.com)