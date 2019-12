Instagram, Zappacosta a Trigoria: "Sudore e allenamento, il mio Natale perfetto"

La Roma è in vacanza dopo l'ultima gara del 2019 contro la Fiorentina vinta 4-1. Fra i tanti giocatori che sono partiti, ce n'è uno che è rimasto a Trigoria per lavorare e recuperare dall'infortunio: Davide Zappacosta. Il terzino destro ex Chelsea, infortunatosi o scorso 4 ottobre, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale dove è al centro sportivo Fulvio Bernardini per allenarsi. Il numero 2 giallorosso ha anche dettato la sua ricetta per festeggiare le vacanze natalizie al meglio: "Sudore e allenamento: il mio Natale perfetto".

