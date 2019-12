Instagram, allenamento a Dubai per Perotti, Jesus e Mhkitaryan: "Non si molla neanche in vacanza" (FOTO)

Ok le vacanze, ma senza rilassarsi troppo. E' stata questa l'indicazione di Fonseca alla squadra prima del rompete le righe, raccomandando ai giocatori di proseguire autonomamente la preparazione con esercizi quotidiani, magari con l'aiuto di un preparatore. Detto fatto. Diego Perotti infatti, in vacanza a Dubai insieme alla famiglia, ha postato una storia Instagram che lo ritrae in compagnia di Juan Jesus e Mhkitaryan dopo un allenamento. Anche l'armeno e il centrale brasiliano hanno scelto Dubai come meta dove trascorrere il Natale. Questo il commento postato dall'argentino: "Non si molla manco in vacanza!".