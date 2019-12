Instagram, Smalling con le chiavi della città: "Il nostro primo Natale a Roma" (FOTO)

Diversi compagni hanno scelto di passare il Natale in mete esotiche, Smalling ha preferito rimanere a Roma per godersi il primo Natale nella capitale insieme alla sua famiglia. Giornata da turista per l'inglese che si è fatto fotografare con le chiavi della città eterna e in un post su Instagram ha scritto: "Che amore il nostro primo Natale a Roma con la famiglia. Da me i migliori auguri per le vostre feste".