Serie A Femminile, EMPOLI-ROMA: le formazioni ufficiali. Debutta la Ekroth, torna in campo la Giugliano

LAROMA24.IT - Riparte l'inseguimento alla vetta della Roma Femminile. Dopo il pareggio con la Fiorentina, le ragazze di Betty Bavagnoli tornano in campo per sfidare l'Empoli e cercare altri punti preziosi per avvicinarsi al gruppo di testa della Serie A. Da segnalare il debutto di Petronella Ekroth, ultima arrivata nell'undici giallorosso, e il ritorno in campo di Manuela Giugliano, completamente ristabilita dall'infortunio al ginocchio delle scorse settimane.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI: Baldi; Di Guglielmo, Giotras Zoi, De Rita, Varriale; Simonetti, Cinotti, Prugna,; Papaleo, Hjohlman, Anghileri.

A disp.: Fabiano, Boglioni, De Vecchis, Ness, Garnier, Palama, Morucci, Cotrer.

All. Pistolesi.

ROMA: Ceasar; Erzen, Ekroth, Pettenuzzo, Bartoli; Ciccotti, Giugliano, Andressa; Bonfantini, Thestrup, Thomas.

A disp.: Pipitone, Casaroli, Soffia, Cunsolo, Bernauer, Hegerberg, Greggi, Coluccini, Serturini.

All. Bavagnoli.

Arbitro: De Angeli di Milano. Assistenti: Gaddoni e Merciari.