Settore giovanile, i prossimi appuntamenti: l'Under 16 e l'U17 a caccia della rimonta contro Inter e Juventus

Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze, con il rientro a Trigoria fissato al 13 luglio, alcune formazioni del settore giovanile sono ancora impegnate. L'Under 16 e l'U17 vanno a caccia di clamorose, ma non impossibili, rimonte contro Inter e Juventus.

Dopo aver partecipato al "Memorial Carlo Zecchini" l'Under 14 giallorossa in questa settimana è scesa in campo per il prestigioso torneo internazionale Abano Football Trophy. Nella fase a gironi la squadra allenata da D'Andrea si è imposta per 3-1 contro lo Strasburgo, trascinati dalla doppietta di Pelone e la rete di Moretti. Nella seconda partita del raggruppamento è arrivato un poker convincente ai danni del Bologna: prima a segno Bove e Panattoni, poi ancora sugli scudi Pelone con un'altra doppietta. Indolore, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Utrecht in cui è andato in gol ancora Bove. La Roma si è comunque qualificata da prima nel girone. Nei quarti di finale c'è stata la sfida contro il Como: dopo l'1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete firmata da D'Eletto, i capitolini hanno avuto la meglio ai calci di rigore con D'Eletto che ha segnato il penalty decisivo. In semifinale sfida affascinante contro lo Sporting Lisbona: la Roma è passata per 1-0, decisiva la rete firmata da Bove. Nell'atto finale i giallorossi si sono arresi al Napoli: 1-0 per i partenopei, a segno Caiazza.

Non ce l'ha fatta, invece, a qualificarsi per la semifinale Scudetto l'Under 15. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Fiorentina, i ragazzi di Trombetti non sono riusciti a ribaltare la situazione a Trigoria. Contro la Viola la gara di ritorno termina 1-1: i toscani si sono portati in vantaggio con la rete di Plepi al 39', la Roma ha risposto con Pica al 50'. Un pareggio che, quindi, non basta ai capitolini che arrestano il proprio cammino ai quarti di finale.

L'Under 16 di Ciaralli è andata ko per 2-0 nella gara d'andata della semifinale giocata contro l'Inter. I giallorossi tenteranno una complessa rimonta a Trigoria. L'appuntamento è fissato per domani, domenica 14 giugno, alle ore 11. I nerazzurri partono da un vantaggio consistente, ma i capitolini cercheranno con tutte le forze di ribaltare il risultato.

Ancora più complicata l'impresa che tenterà di compiere l'Under 17. I giallorossi sono stati sconfitti pesantemente a Trigoria nella gara d'andata dei quarti di finale contro la Juventus per 2-5. I capitolini guidati da Toti scenderanno in campo a Torino contro i bianconeri mercoledì 17 giugno.

Svanisce il sogno, invece, per la Roma Under 18 di Mattia Scala che cade malamente in casa per 0-2 contro il Bologna. Ai giallorossi sarebbe bastato un pareggio, ma le reti di Lo Monaco e Libra spediscono permettono ai felsinei di raggiungere la finale i in cui affronteranno l'Inter.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

Le prossime partite della Roma

Under 16, ritorno semifinale campionato: Roma-Inter (domenica 14 giugno ore 11)

Under 17, ritorno quarti fase finale campionato: Juventus-Roma (mercoledì 17 giugno)