Totti e De Rossi, endorsement per Mourinho: «Non è lui il problema». Attesa per le condizioni di Kumbulla, Shomurodov: «Presto rivedrete la vera Roma»

Se non è un'investitura, ci manca davvero pochissimo. Due bandiere della Roma mostrano il pieno sostegno per José Mourinho. Il campionato è fermo per le nazionali e alla ripartenza la Roma dovrà recuperare il terreno perso, sia per i limiti mostrati finora che per gli altri (ben noti) fattori. Francesco Totti e Daniele De Rossi, oggi ospiti (e avversari) in un torneo di padel, si schierano dalla parte dello Special One. "Se siamo qui a dire che Jose è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto", ha spiegato l'ex numero dieci. Gli ha fatto eco De Rossi: "Parliamo di uno dei 5-6 allenatori più forti di sempre, cerchiamo di non farlo stufare".

Al ritorno a Trigoria previsto lunedì prossimo lo Special One avrà però un'altra rogna. Ieri sera si è infortunato Marash Kumbulla, fuorigioco per un problema muscolare nel match tra Inghilterra e Albania. Condizioni ancora da valutare e per le quali sono attese novità nelle prossime ore. Tra i giocatori impegnati con le rispettive selezioni ha parlato Eldor Shomurodov, che si dice ottimista sul prossimo ritorno dei risultati tanto attesi. Chi non si ferma invece è la Roma Femminile, in serie positiva da tre partite: battuta per 1-0 la Fiorentina al Tre Fontane.

