"WeSmash Cup", al via la fase finale del torneo di Padel: presenti Totti e De Rossi (FOTO e VIDEO)

DAL GREEN HOUSE MDR - Al via oggi alle ore 10, presso il GreenHouse di Marino, la fase di finale del torneo di Padel "WeSmash Cup". L’evento, in collaborazione con Ifda e Gls, metterà insieme il mondo del padel e delle nuove ed innovative tecnologie. Presenti tanti ex calciatori, che sfideranno i vincitori dei tornei che si sono svolti per diverse settimane nel Lazio nei diversi circoli.

C'è tanta Roma, presenti infatti Francesco Totti in coppia con Luigi DI Biagio; e Daniele De Rossi insieme a Christian Panucci. Presenti anche Vincent Candela e Demetrio Albertini.

Protagonista del torneo è appunto “We Smash”: una start-up digitale, che mette in contatto, in maniera facile e veloce, giocatori e centri sportivi. Grazie all’applicazione di We Smash gli appassionati di padel possono accedono ad una serie di servizi (prenotazione campi, partecipazione tornei, accesso a lezioni private…); inoltre in base all'utilizzo dell'app, viene assegnato un avatar che definisce il ranking dell’utente.

Presente all'evento anche Roma Cares con il suo stand dedicato all'iniziativa "Amami e basta", volta a combattere la violenza sulle donne.