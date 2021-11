Roma, il sesto attacco in A è solo un caso: nessuno crea (e spreca) quanto i giallorossi

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Non è stato un inizio di stagione fortunato per la Roma di José Mourinho, anche tralasciando il fattore arbitrale, un aspetto sul quale lo Special One non può lavorare. I giallorossi creano tanto, ma raccolgono poco: basti pensare che i ragazzi di Mourinho hanno già colpito i legni 9 volte soltanto in campionato, 4 volte Abraham (primo in questa sfortunata classifica), 2 Zaniolo, 1 a testa per Pellegrini, Mkhitaryan e Cristante.

La Roma di Mourinho è la squadra che calcia di più verso la porta avversaria: 222 tentativi (segue il Napoli a 188), 65 in porta e 89 fuori, con il secondo numero che rappresenta un dato molto negativo, visto che nessun’altra squadra di A in stagione ha tirato più volte fuori. Solo l’Inter ha tirato più volte in porta (67), ma i nerazzurri hanno trovato il gol 29 volte, a differenza dei giallorossi fermi a 21. Dati interessanti: non solo la Roma è la squadra che in media tira più volte dall’interno dell’area piccola (2.6), segue l’Inter a (1.3), ma anche dall’interno dell’area di rigore (9.8). Per quanto riguarda la suddivisione dei tiri: 73 tiri da fuori area, 31 dall’area piccola (solo 4 gol fatti) e 118 dall’interno dell’area di rigore (15 gol fatti).

Pellegrini e compagni primeggiano anche nella classifica dei passaggi chiave, a quota 174 (leader assoluto della classifica è proprio il capitano, a 36): seguono Atalanta (148), Napoli (141), Inter (134), Torino (128) e Juventus (126).

Nella classifica delle grandi occasioni fallite la Roma è seconda, a quota 19, insieme all’Atalanta: peggio dei giallorossi ha fatto solo l’Inter di Simone Inzaghi, a quota 20. Questo a indicare ancora una volta come i giallorossi siano perfettamente capaci di costruire occasioni da gol, come sottolineato anche dal tecnico portoghese in conferenza stampa, ma fino a questo momento della stagione le cose non stanno andando nel verso giusto e i giallorossi continuano a pagare imprecisioni ed errori tecnici.

Accade lo stesso con i cross, un mezzo a cui la Roma di Mourinho fa spesso ricorso, soprattutto sull’out di destra, con Rick Karsdorp spesso messo in condizione di alzare lo sguardo e cercare i compagni all’interno dell’area di rigore. Non a caso l’esterno olandese è il terzo difensore in Serie A per numero di cross tentati, a quota 40, mentre è il sesto per cross riusciti, soltanto 11. Timido invece Matias Viña, 20esimo difensore per numero di cross tentati (16) e 12esimo per numero di cross riusciti (5). Il giallorosso che crossa di più (angoli e punizioni comprese) è Lorenzo Pellegrini, che ha crossato 75 volte (terzo per numero di cross) e ha trovato un compagno per 31 volte (solo Biraghi meglio di lui, a quota 32).

La Roma registra quindi il sesto attacco della Serie A per numero di gol segnati, ma è la squadra che tira di più ed è seconda nella classifica delle grandi occasioni fallite: di fronte a dati di questo tipo, i rimpianti di José Mourinho e dei tifosi giallorossi non possono che aumentare, contando anche i 9 legni colpiti in stagione. Assieme ai rimpianti, cresce anche la sensazione che la classifica al momento sia decisamente ingenerosa. La Roma sa cosa fare il pallone, sa come rendersi pericolosa, ma per limiti tecnici o caratteriali non riesce a “tradurre le occasioni in gol”, come ha detto lo stesso tecnico. La speranza dei tifosi della Roma è che il trend possa essere presto invertito.