Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-0: segui in tempo reale. Tentativo di Serturini (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Reduce da due vittorie consecutive contro Sassuolo e Verona, nella nona giornata di Serie A Femminile la Roma ospita allo Stadio Tre Fontane la Fiorentina, ottava in classifica: per le giallorosse di Alessandro Spugna, al 4° posto a quota 16 punti, l'obiettivo è dare continuità ai recenti risultati, allungare sull'Inter e avvicinarsi al Milan, ora terzo a 19 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Ciccotti; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.

A disp.: Baldi, Pacioni, Corelli, Schaatun, Vigilucci, Pettenuzzo, Soffia, Greggi, Lazaro.

All.: Spugna.

FIORENTINA: Schroffenegger; Cafferata, Vitale, Tortelli, Vigilucci; Huchet, Neto, Catena; Mannecchi, Sabatino, Baldi.

A disp.: Forcinella, Zazzera, Ceci, Tasselli, Kravets, Pirriatore, Lundin, Piemonte, Martinovic.

All.: Panico.

Arbitro: Marco Acanfora. Assistenti: Marco Pilleri - Carmine De Vito. IV uomo: Lucio Felice Angelillo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

32' - Azione prolungata della Roma innescata dal recupero di Andressa e conclusa, infine, con il tiro col destro a giro di Serturini dal limite dell'area, ma Schroffenegger è attenta e blocca.

30' - Cross dalla destra di Glionna, il pallone attraversa l'area e la difesa viola devia in corner.

20' - Tentativo di Di Guglielmo su una punizione di Andressa dalla trequarti: il suo destro termina alto.

15' - Partita bloccata in questo prima quarto d'ora di gioco.

1' - Al via il match: primo pallone gestito dalla Fiorentina.





PREPARTITA

14.00 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita: alle 14.30 è previsto il fischio d'inizio. La Roma scende in campo così, come annuncia su Twitter il club: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Ciccotti; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone.