PRUZZO: "Shomurodov-Abraham si può riproporre col Genoa" - SABATINI: "Mkhitaryan e Kumbulla? È colpa di Mourinho se i giocatori rendono così"

La sosta per gli impegni delle Nazionali offre la possibilità di analizzare la Roma in vista della ripresa in casa del Genoa. "Gli attaccanti contro il Venezia hanno dato una buona risposta. Shomurodov-Abraham si può riproporre anche a Genova", sostiene Roberto Pruzzo. Gianluca Lengua, invece, parla di Zaniolo: "Con la difesa a tre è difficile trovargli un posto, a meno che non lo alterni con Pellegrini dietro le punte".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Gli attaccanti contro il Venezia hanno dato una buona risposta. Hanno dato l’idea di poter giocare insieme, il lavoro sporco di Shomurodov ha favorito Abraham. Credo si possa riproporre anche a Genova (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mkhitaryan e Kumbulla? È colpa di Mourinho se i giocatori rendono così. Si sta creando una cosa che va bene solo Mourinho. Nell’ultima partita in nazionale Kumbulla non ha fatto toccare palla a Lewandowski (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non sta rimpiangendo Pedro perché spesso era infortunato o non giocava. Non si può stare con Mourinho e poi criticarlo. O si sta con lui o contro (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con la difesa a tre è difficile trovare un posto a Zaniolo, a meno che non lo alterni con Pellegrini dietro le punte. Lui ha bisogno di spazio per correre, non lo vedo in quel ruolo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che più che il doppio centravanti Mourinho possa pensare al doppio trequartista, con Pellegrini e Zaniolo più centrale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)