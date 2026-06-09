Calciomercato Roma: occhi su Berardi in caso di partenza di Soulé. Anche il Napoli lo segue

Il reparto offensivo della Roma nella prossima stagione potrebbe essere stravolto. Gian Piero Gasperini vuole soprattutto degli esterni che possano alzare il livello qualitativo della rosa, in grado di portare gol e assist preziosi. Chi potrebbe essere sacrificato, però, è Mati Soulé. L'argentino è stato protagonista di una buonissima prima parte di stagione, mentre nel 2026 ha dovuto fare i conti con la pubalgia. Il classe 2003 non è incedibile, e la Roma potrebbe decidere di venderlo a fronte di un'offerta importante che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Come riportato dal sito, soprattutto in caso di addio di Soulé la Roma potrebbe puntare fortemente su Domenico Berardi. Il calciatore, da tantissimi anni al Sassuolo, potrebbe lasciare il club neroverde per poter giocare la prossima Champions League. Anche il Napoli lo segue fortemente e potrebbe affondare il colpo in caso di partenza di Politano.

(calciomercato.it)

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