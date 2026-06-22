Calciomercato Roma, dalla Germania: il Dortmund sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro

Matias Soulé rimane in uscita dalla Roma. Il club giallorosso non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro e al momento non prevede di scendere da questa valutazione, nonostante la necessità di monetizzare. I procuratori dell'argentino stanno valutando attivamente diverse opzioni provenienti da tutta Europa ed è stato stabilito un contatto diretto con il West Ham. Il Borussia Dortmund, secondo la testata tedesca, sta preparando un'offerta ufficiale pari a 40 milioni di euro, ovvero la richiesta dei giallorossi. In caso, le trattative potrebbero procedere rapidamente.

(fussballdaten.de)