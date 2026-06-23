Calciomercato Roma: continui contatti tra Greenwood e Gasperini. L'inglese ha garantito che aspetterà i giallorossi

La Roma punta tutto su Mason Greenwood. La grande richiesta di Gian Piero Gasperini per il mercato estivo è l'attaccante inglese in forza al Marsiglia. I costi sono elevati, l'operazione resta complessa, ma il tecnico è sceso in campo direttamente per provare a convincere il calciatore. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Gasperini è in continuo contatto con Greenwood che ha nuovamente garantito all'allenatore che aspetterà la Roma. Una rassicurazione che sicuramente tranquillizza Gasperini, in attesa che la trattativa entri nel vivo.

(Leggo)