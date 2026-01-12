LIVE - Calciomercato Roma: accordo per Malen, prestito con diritto di riscatto a 23.5 milioni. Atteso entro oggi il 'sì' dell'attaccante

La Roma è scatenata in queste ultime ore ed è al lavoro per chiudere un doppio colpo in attacco. Il direttore sportivo Frederic Massara è molto vicino all'acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia e parallelamente tratta con l'Aston Villa per Donyell Malen senza però abbandonare le piste che portano a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa per Donyell Malen.
13:25 - [...] Nella giornata di ieri sono stati avviati i contatti con l’Aston Villa per Malen. Il profilo piace a Gasp e anche in questo caso si attende il sì dell’attaccante entro questo pomeriggio. Ore caldissime, la prima offerta è di un prestito oneroso (1.5) con diritto di riscatto a 23,5. [...]
12:18 - Come riportato da Alfredo Pedullà, la società capitolina ha accelerato per l'attaccante olandese e ha trovato l'accordo con i Villans.
12:00 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'offerta presentata da Frederic Massara all'Aston Villa per Donyell Malen si basa su un prestito oneroso (1.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 23.5.
