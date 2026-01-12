LIVE - Calciomercato Roma: accordo per Malen, prestito con diritto di riscatto a 23.5 milioni. Atteso entro oggi il 'sì' dell'attaccante

La Roma è scatenata in queste ultime ore ed è al lavoro per chiudere un doppio colpo in attacco. Il direttore sportivo Frederic Massara è molto vicino all'acquisto di Robinio Vaz dal Marsiglia e parallelamente tratta con l'Aston Villa per Donyell Malen senza però abbandonare le piste che portano a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee . Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa per Donyell Malen.

LIVE

13:25 - [...] Nella giornata di ieri sono stati avviati i contatti con l’Aston Villa per Malen. Il profilo piace a Gasp e anche in questo caso si attende il sì dell’attaccante entro questo pomeriggio. Ore caldissime, la prima offerta è di un prestito oneroso (1.5) con diritto di riscatto a 23,5. [...]

12:18 - Come riportato da Alfredo Pedullà, la società capitolina ha accelerato per l'attaccante olandese e ha trovato l'accordo con i Villans.

#Roma-Robinio #Vaz: conferme totali sull’indiscrezione dalla Francia, si sta lavorando sugli incastri relativi alla formula. E accelerata per #Malen, c’è già accordo con Aston Villa https://t.co/7docbwGtWy — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 12, 2026





12:00 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano , l'offerta presentata da Frederic Massara all'Aston Villa per Donyell Malen si basa su un prestito oneroso (1.5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 23.5.

