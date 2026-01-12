Calciomercato Roma: Atletico contrariato per l'atteggiamento di Raspadori. Club intenzionato a escluderlo dai convocati in Coppa del Re, Simeone fa muro

La Roma non molla Giacomo Raspadori e attende ancora la risposta dall'attaccante dell'Atletico Madrid. La società giallorossa ha da tempo l'accordo con i Colchoneros, ma il giocatore continua a temporeggiare in attesa di una scelta definitiva. Secondo quanto rivelato dal giornalista Andrea Pugliese de La Gazzetta dello Sport, intervenuto come di consueto ai microfoni dell'emittente radiofonica, la dirigenza spagnola è molta contrariata per l'atteggiamento di Raspadori e vorrebbe escluderlo dalla lista dei convocati in vista della partita di Copa del Rey contro il Deportivo La Coruna. L'allenatore Diego Simeone, invece, sarebbe intenzionato a portarlo con sé. La contrarietà del club è legata al fatto che non vuole trovarsi con il giocatore in uscita fino all'ultimo giorno di mercato senza poterlo rimpiazzare con una valida alternativa in caso di addio.

(Retesport)