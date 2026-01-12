Manchester United, entro 48 ore la decisione sul nuovo allenatore: Carrick favorito su Solskjaer (VIDEO)

Continua il caos in casa Manchester United, eliminato anche dalla FA Cup in seguito alla sconfitta per 1-2 contro il Brighton a Old Trafford. Esonerato Ruben Amorim dopo l'1-1 con il Leeds, i Red Devils hanno affidato temporaneamente la panchina a Darren Fletcher in attesa della nomina di un nuovo allenatore. Come svelato da Fabrizio Romano, questa sarà la settimana decisiva e la proprietà sceglierà un tecnico per guidare la squadra fino al termine della stagione. Nelle ultime ore Michael Carrick, ex centrocampista del Manchester United, ha avuto un incontro molto positivo con la dirigenza e ha superato la concorrenza di Ole Gunnar Solskjaer: il quarantaquattrenne è pronto a dire 'sì' al club inglese e attende la scelta ufficiale della società, che dovrebbe avvenire tra massimo 48 ore. Resta in attesa la Roma, dato che i Red Devils hanno bloccato qualsiasi trattativa (compresa quella di Joshua Zirkzee) in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore.





