Calciomercato Roma, dalla Francia: Vaz si allena a parte. A rischio la convocazione contro il Bayeux

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i tanti nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara c'è anche Robinio Vaz, giovane talento del Marsiglia. Come svelato dal quotidiano francese, il calciatore non si sta allenando con il resto della squadra: il gruppo è tornato ad allenarsi a 'La Commanderie' dopo la finale di Supercoppa di Francia persa contro il PSG in Kuwait e l'allenatore Roberto De Zerbi non sembra puntare su Vaz, il quale sta continuando a lavorare a parte. Domani sera l'OM giocherà in Coppa di Francia contro il Bayeux ed è possibile che il tecnico decida di escluderlo anche dai convocati. La trattativa per il rinnovo di contratto del diciottenne è in una fase di stallo e la mancata presenza in lista potrebbe rappresentare un concreto segnale di addio.

(lequipe.fr)