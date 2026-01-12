Raspadori tentenna: la Roma vira su Malen

Sono nove giorni che la Roma attende la risposta di Raspadori. Dopo aver accontentato il ragazzo in tutte le richieste e aver chiuso la trattativa con l'Atletico Madrid, però, il giocatore si è preso qualche altro giorno per riflettere. Ma al di là delle preferenze, viene da chiedersi perché alla Lazio, come ha confermato Lotito, è stato detto subito: "No, grazie" e la Roma continua ad essere tenuta in sospeso. Vuoi vedere che Raspadori tentenna perché dietro c'è un'altra squadra? E che questa squadra è il Napoli, che però prima deve cedere Lucca? Di certo la Roma non può più aspettare. Gasp ha bisogno quanto prima di un attaccante, ma, con il passare delle ore sta diventando anche una questione d'immagine. Per questo motivo, al di là di quello che deciderà Raspadori, la Roma ha iniziato a guardarsi intorno. E Massara, su indicazione dei Friedkin, ha subito allacciato i rapporti con l'Aston Villa per Malen. Un profilo che la Roma monitora da tempo, da quando giocava al PSV. L'olandese è un calciatore duttile e può giocare in tutti i ruoli d'attacco. Quando nel 2021 si trasferisce al Borussia Dortmund, sembra arrivato il momento dell'esplosione. In Germania segna 39 reti in 133 presenze, ma, non basta per la conferma. Nell'inverno del 2024 viene ceduto all'Aston Villa dove mette a segno 10 gol in 46 presenze e senza mai ritagliarsi un ruolo da protagonista a tal punto da rompere con Emery che continua a preferirgli Watkins. Ora c'è la Roma che vorrebbe rispedire al mittente Bailey. Massara ha presentato l'offerta giallorossa nelle ultime ore: prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23,5. Una formula simile a quella per Dragusin il quale il Tottenham chiede un riscatto obbligatorio. Ora, però, la priorità è Malen. La Roma conta di chiudere a breve con l'ok di Gasperini. Raspadori o non Raspadori.

(Il Messaggero)