Calciomercato Roma, colloquio Raspadori-Simeone: ribadita la volontà di giocare di più. Il Galatasaray pronto a presentare un'offerta ufficiale il 21 gennaio

La Roma continua a spingere per Giacomo Raspadori, uno degli obiettivi principali del club giallorosso in vista della sessione invernale di calciomercato. La trattativa con l'Atletico Madrid è in corso e nella giornata di ieri è andato in scena il colloquio tra l'attaccante e l'allenatore Diego Simeone. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il calciatore ha ribadito al tecnico la volontà di giocare con maggiore continuità. Intanto anche il Galatasaray ha mostrato interesse e la società turca è pronta a presentare un'offerta ufficiale il 21 gennaio, quando a Istanbul andrà in scena la sfida di Champions League proprio contro l'Atletico. Ma a meno di clamorosi colpi di scena, Raspadori quel giorno dovrebbe già essere romanista.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il succo del colloquio tra Giacomo Raspadori e Diego Simeone è stato: «Ti terrei, ma se vuoi andare via per giocare vai». L'Atletico Madrid ha aperto alla cessione in prestito, ma pretende l'inserimento dell'obbligo di riscatto (in base alle presenze del giocatore o alla qualificazione in Champions League) a 20 milioni di euro. L'attaccante ha già detto 'sì' al trasferimento e soprattutto a Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto un contatto telefonico qualche giorno fa. La Roma sta pensando quindi di presentare una nuova offerta ufficiale nelle prossime ore.

