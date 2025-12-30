Massara: "Niente alibi". Pressing per Raspadori

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Non voglio cercare alibi sul mercato di gennaio». Massara continua a lavorare per rinforzare l'attacco della Roma con il duo formato da Raspadori e Zirkzee. Nel pre-partita di ieri il direttore sportivo ha fatto la solita melina sullo status delle trattative, mantenendo però alta l'asticella della pressione. Con la consapevolezza che una qualificazione in Champions può dare una spinta decisiva al progetto targato Gasperini.

Il più vicino ad indossare la maglia giallorossa è Raspadori, per il quale bisogna dare l'accelerata finale e chiudere l'accordo con l'Atletico Madrid, che per dare il via libera chiede un obbligo di riscatto. La prima settimana di gennaio sarà quella cruciale. La situazione di Zirkzee è invece destinata a risolversi intorno a metà mese, con il Manchester United che attende il ritorno dei giocatori impegnati in Coppa d'Africa.

Capitolo difesa: il Tottenham non ha per ora dato segnali di apertura su Dragusin, con Gasp che ha segnalato la sua preferenza per Disasi.