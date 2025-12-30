Nuova offerta al rialzo per Raspadori

La Roma è pronta al rilancio per Raspadori. Dopo la prima proposta avanzata nel giorni scorsi all'Atletico Madrid, un prestito con diritto di riscatto a quindici milioni legato alla qualificazione in Champions, il direttore sportivo Massara è convinto di poter alzare l'offerta sia per quanto riguarda la parte relativa al prestito oneroso (fino a due-tre milioni) sia per il conguaglio poi eventualmente da garantire a fine giugno (diciassette-diciotto), arrivando così a quota venti; l'Atletico partiva da una richiesta di ventidue, dunque la distanza potrebbe essere colmata nel giro di poco tempo. L'obiettivo del club è garantire un rinforzo in attacco a Gasperini già nella prima settimana di gennaio. [...]

Joshua Zirkzee si è già promesso alla Roma, anche se in questo caso la distanza tra domanda e offerta è più ampia: la Roma vorrebbe spingersi fino a un massimo di trenta milioni per il riscatto, il Manchester ne chiede quaranta. [...]

(corsport)