Raspadori, il nodo è l'obbligo di riscatto: l'Atletico chiede 20 milioni di euro

Gennaio è alle porte e il messaggio lanciato da Gasperini a Massara è arrivato forte e chiaro: serve accelerare. Il tecnico vorrebbe almeno un rinforzo in attacco nei prossimi giorni, successivamente il secondo. I nomi sono sempre quelli di Zirkzee e Raspadori, trattative in fase avanzata ma non ancora del tutto sbloccate.

Jack ieri ha avuto un colloquio con Simeone, il rapporto tra i due è ottimo e non c'è l'intenzione di rovinarlo. L'argentino è stato chiaro e il succo del discorso è questo: «Ti terrei, ma se vuoi andare via per giocare vai». [...] La richiesta è chiara: ok al prestito ma con l'inserimento dell'obbligo di riscatto (in base alle presenze del giocatore o qualificazione in Champions) a 20 milioni di euro. [...] Ha già detto 'sì' al trasferimento e soprattutto a Gasperini con il quale ha avuto un colloquio telefonico qualche giorno fa. A Trigoria si ragiona e l'idea è quella di presentare una nuova offerta ufficiale nelle prossime ore.

Capitolo Zirkzee: la sua situazione con il Manchester United è completamente diversa. [...] Manca il semaforo verde del club inglese che non ha intenzione di liberarlo prima di metà gennaio. L'offerta è stata inviata. Anche per l'olandese si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions League.

Il ds deve sciogliere i nodi legati alle tempistiche e nel frattempo continua anche a monitorare Giovane. Il procuratore è lo stesso di Baldanzi e può nascere un intreccio di mercato. Occhio però alla concorrenza di Inter, Napoli e Atalanta.

Con le valigie in mano anche Dovbyk e Ferguson che non hanno convinto Gasperini e potrebbero tornare in Premier League. Il West Ham è la squadra più interessata all'ucraino, ma nessuna offerta è ancora arrivata a Trigoria. Evan, invece, può fare ritorno al Brighton. [...]

Amenda è stato scartato, mentre Massara tiene ancora in considerazione Disasi e Dragusin. Entrambi sono stati offerti, ma passi in avanti non ce ne sono stati. Dalla Turchia rimbalza la notizia di un interessamento per Oosterwolde, ma la richiesta da 25 milioni del Fenerbahce è considerata troppo alta. Ghilardi potrebbe far spazio, ma il difensore non è ancora stato riscattato. L'obbligo scatterà al primo punto conquistato dalla Roma nel mese di febbraio. Due le strade: o il club verserà subito i 10,5 milioni oppure dovrà trattare col Verona che poi dovrà girarlo in prestito (il Torino ha chiesto informazioni).

In mezzo al campo piace Frendrup, ma non è una priorità così come la cessione di Pisilli.

(Il Messaggero)