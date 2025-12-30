Raspadori parla col Cholo: tocca ai club

Il colloquio c'è stato ieri. [...] Da una parte Diego Simeone e dall'altra Giacomo Raspadori, l'uomo dei desideri della Roma e di Gian Piero Gasperini nella corsa scudetto. Raspadori ha ribadito all'allenatore argentino la voglia di giocare, Simeone gli ha confermato la sua stima e il fatto che avrebbe voluto dargli di più. Ora la palla passa chiaramente al club, Roma e Atletico Madrid, che devono trovare la soluzione il prima possibile.

All'Atletico continuano a dire di contare sul giocatore ed è anche giusto che sia così. Simeone, che stima Raspadori, ha fatto sapere che in caso di cessione di Jack vuole un altro attaccante. [...] Nelle ultime ore è spuntato anche il Galatasaray. [...] I turchi sono pronti a presentare un'offerta ufficiale il 21 gennaio, quando a Istanbul arriverà l'Atletico per la sfida di Champions League. Ma a meno di clamorosi colpi di scena, Raspadori quel giorno dovrebbe già essere romanista.

