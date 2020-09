LIVE - Nel pomerggio arriva Kumbulla, Karsdorp va al Genoa

Giornata fondamentale per quanto riguarda il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Oggi infatti è previsto l'arrivo nella Capitale di Kumbulla mentre Karsdorp dovrebbe lasciare Trigoria per trasferirsi al Genoa. Situazione in aggiornamento anche per la questione centravanti: si attende il "sì" di Milik che sbloccherebbe la cessione di Dzeko alla Juve. Dai bianconeri invece arriverà De Sciglio in un'operazione slegata dall'eventuale cessione del bosniaco. Intanto la Fiorentina ha bloccato Fazio nel caso in cui Milenkovic dovesse trasferirsi al Milan.

LIVE

10.20 - La Fiorentina ha bloccato Federico Fazio. Il club viola infatti, che sta trattando Milenkovic con il Milan, ha contattato la Roma per bloccare l'argentino. In caso di trasferimento di Milenkovic a Milan, Fazio si trasferirebbe a Firenze.

9.30 - Oggi dovrebbe essere il giorno del trasferimento di Karsdorp dalla Roma al Genoa. L'olandese dovrebbe trasferirsi in prestito con riscatto immediato in caso di raggiungimento di un tot di presenza. Con il Genoa si lavora anche al possibile trasferimento di Jesus.

8.40 - La Roma potrebbe inserire il giovane Bouah, terzino della Primavera, nella trattativa con il Napoli per Milik.

8.20 - La Roma è a un passo dall'ingaggiare De Sciglio. Il cub di Friedkin ha infatti trovato un'intesa di massima con la Juventus. Il terzino bianconero arriverebbe in prestito con diritto di riscatto in un'operazione non legata al possibile trasferimento di Dzeko a Torino.

8.15 - Milik tiene in stand by il possibile valzer degli attaccanti che si instaurerebbe con la Juve. Il polacco infatti non ha ancora detto di "sì" alla Roma in attesa di segnali ufficiali della Juventus (spera ancora di trasferirsi in bianconero). Se il centravanti del Napoli dovesse decidersi ad accettare la corte dei giallorossi la situazione si sbloccherebbe: Milik infatti si trasferirebbe nella Capitale e Dzeko sarebbe libero di accasarsi alla Juventus.

7.00 - E' il giorno di Kumbulla. Il difensore sbarcherà a Fiumicino alle 16.30 prima di recarsi a Villa Stuart per le visite mediche. Per l'italo-albanese la Roma ha chiuso un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni bonus inclusi (possibile l'inserimento di due giovani nella trattativa, oltre al cartellino di Cetin)