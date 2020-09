Calciomercato Roma, tutto fatto per Kumbulla. Nel pomeriggio l'arrivo nella Capitale

La Roma mette a segno un altro colpo in vista della prossima stagione. Come riportato infatti dal giornalista esperto di calciomercato, il giovane classe 2000 Kumbulla sbarcherà nel pomeriggio nella Capitale per sottoporsi alle consuete visite mediche e diventare poi ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. I due club hanno trovato l'accordo per il cartellino del giocatore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Kumbulla firmerà un contratto quinquennale (fino al 2025) da 1,5 milioni di euro a stagione.

(Gianluca Di Marzio)