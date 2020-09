Calciomercato Roma: la Fiorentina ha bloccato Fazio in caso di partenza di Milenkovic

Il Milan cerca rinforzi per la difesa e punta forte su Milenkovic della Fiorentina. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e apprezza la possibile destinazione rossonera: per questo le parti stanno provano a intavolare una trattativa. Oggi però manca ancora una base su cui tentare di costruire l’affare: il Milan ha proposto 20 milioni, la richiesta viola è esattamente il doppio. I contatti proseguiranno, anche con il sostegno dell’agente del giocatore, già al lavoro per riuscire a trovare una quadra: a 30-32 milioni più bonus la trattativa può sbloccarsi. Ed è proprio per questo che la Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca di un sostituto del serbo. Non a caso il d.s. viola Pradé ha già contattato la Roma per bloccare Federico Fazio. Se Milenkovic dovesse lasciare Firenze, Fazio sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in maglia viola.

(Gasport)