Juve, rinuncia a Suarez per Edin in bianconero. Manca solo il si di Milik alla Roma

Edin Dzeko si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno infatti abbandonato l'idea di portare a Torino Luis Suarez, che con molta probabilità potrebbe anche essere reintegrato nel Barcellona. L'attaccante arriverebbe tramite il pagamento di 15 milioni per il cartellino, in cui potrebbe essere anche inserito il prestito di De Sciglio, terzino che potrebbe far comodo alla Roma visto che a destra l'unico giocatore disponibile per Fonseca è Bruno Peres fermo ai box per colpa del Covid. La Roma sarebbe pronta a perdere il bosniaco, anche perché è pronta a chiudere con il Napoli per Milik, per cui verranno versati nelle casse degli azzurri 25 milioni più probabilmente il cartellino di Bouah.

(gasport)