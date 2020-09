Il Genoa chiude per Karsdorp

La Roma continua a lavorare sul mercato con il Genoa per la cessione del cartellino di Karsdorp. Il terzino olandese è infatti molto vicino a vestire la maglia rossoblù, al punto che potrebbe trasferirsi nella città ligure già nella giornata di oggi visto che ieri è stato trovato l'accordo tra i due club: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Con il Genoa si lavora anche per il cartellino di Juan Jesus, con il quale va registrata una frenata nelle ultime ore per alcune richieste del giocatore, visto che l'accordo con la Roma sarebbe stato già trovato. Il club di Preziosi potrebbe virare definitivamente su Luperto del Napoli se non si sbloccasse rapidamente limpasse.

(gasport)