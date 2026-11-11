Calciomercato Roma: Balde pista congelata. Gasperini vuole due rinforzi in attacco

Roma continua a viaggiare a ritmi altissimi in campionato e la società, in vista della finestra invernale di Gasperini. Lacontinua a viaggiare a ritmi altissimi in campionato e la società, in vista della finestra invernale di calciomercato , valuta rinforzi di qualità per completare l'organico di Gian Piero

Alejandro Balde, terzino classe 2003 del Barcellona che sta trovando meno spazio nei piani tattici di Hansi Flick.Il direttore sportivo ne apprezza le doti ed è alla finestra, ma tra ingaggio elevato e la necessità di concentrare gli sforzi economici su altri ruoli, la trattativa non decolla. Nelle ultime ore sono emersi rumor attorno al profilo di, terzino classedelche sta trovando meno spazio nei piani tattici di Hansi.Il direttore sportivo ne apprezza le doti ed è alla finestra, ma tra ingaggio elevato e la necessità di concentrare gli sforzi economici su altri ruoli, la trattativa non decolla.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano: per rinforzare la fascia sinistra è stato effettivamente offerto lo spagnolo dei blaugrana alla Roma ma Gasperini in questo momento ha altre priorità e la pista è al momento congelata. Il tecnico ha richiesto due rinforzi in attacco ed è disposto a rinunciare al vice Wesley.

(Il Messaggero)